В Новороссийске и Крымском районе Кубани объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки при помощи ракет и беспилотников объявлена в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава городской администрации Андрей Кравченко.

Он уточнил, что в Новороссийске в настоящее время активно задействованы силы ПВО, все городские экстренные и оперативные службы приведены в состояние полной боевой готовности.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки БПЛА», — написал он.

Также опасность атаки вражеских БПЛА объявлена в Краснодарском крае на территории Крымского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

Ранее губернатор Богомаз сообщил, что враг атаковал Брянскую область ударным беспилотником. Обошлось без пострадавших.