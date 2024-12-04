В Новороссийске и Крымском районе Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
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Угроза атаки при помощи ракет и беспилотников объявлена в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава городской администрации Андрей Кравченко.
Он уточнил, что в Новороссийске в настоящее время активно задействованы силы ПВО, все городские экстренные и оперативные службы приведены в состояние полной боевой готовности.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Угроза атаки БПЛА», — написал он.
Также опасность атаки вражеских БПЛА объявлена в Краснодарском крае на территории Крымского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.
Ранее губернатор Богомаз сообщил, что враг атаковал Брянскую область ударным беспилотником. Обошлось без пострадавших.