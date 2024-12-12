В Новосибирске налетчик ограбил банк на 9,5 млн руб. и скрылся

Неизвестный в утренние часы четверга, 12 декабря, совершил налет на банковское отделение в Новосибирске, ущерб составил 9,5 млн руб., сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Ограбление произошло около 8:30 утра в отделении «Локо-Банка» на улице Гоголя. Туда вошел вооруженный преступник, связал персонал, упаковал деньги в сумку и скрылся с места преступления.

В 9:05 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении и краже средств из банка, находящегося в Центральном районе Новосибирска.

Полицейские принимают комплекс оперативных мер, направленных на выяснение деталей инцидента и поимку злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух мужчин, пытавшихся ограбить банк в Балашихе.