В Новосибирске пьяный мужчина в цветочном магазине молотком избил парня за отказ в рукопожатии

В цветочном магазине Новосибирска пьяный мужчина избил парня молотком за то, что тот отказался пожать ему руку. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что мужчина нередко по вечерам заглядывал к молодой продавщице, однако в тот раз с ней оказался ее парень. Он спросил: «Вы с молодым человеком?», после чего протянул ему руку, однако получил отказ, поскольку тот был занят трапезой.

Отмечается, что после этого пьяный неадекват разозлился, стал ругаться матом, хватать парня и выбил из его рук еду, однако оказался выпнут на улицу. После чего пьяный мужчина вернулся с молотком и накинулся на жертву. В это время в магазин ворвались прохожие, которым удалось успокоить буяна.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Сургута пыталась оправдаться за дебош беременностью.