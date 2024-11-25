В Новосибирске подожгли отделение судебных приставов

В Новосибирске загорелось отделение судебных приставов, расположенное в Заельцовском районе. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области.

Отмечается, что неизвестные подожгли помещение на первом этаже многоквартирного дома. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Информацию о пожаре подтвердили представители регионального управления МЧС.

Пожар произошел в одном из кабинетов отделения. На данный момент причины поджога устанавливаются.

Это не единственный случай поджога государственных учреждений в РФ. Недавно в Нижнем Новгороде задержали девушку, которая осуществила поджог зданий администрации и отдела полиции с использованием бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, которые заставили ее выполнять их указания.