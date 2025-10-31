В Новосибирске пойдут под суд двое подростков за попытку убить военного по заказу с Украины

В Новосибирске передано в суд дело двух несовершеннолетних, которые попытались убить военнослужащего по заказу украинской спецслужбы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России.

Двое новосибирских подростков получили предложение от Службы безопасности Украины ликвидировать военнослужащего. Им предложили за выполнение задания деньги.

«Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами», — указали журналистам.

Юноши попытались совершить ликвидацию 26 июля 2025 года, намазав некоторые части автомобиля жертвы полученным составом, после чего несостоявшиеся киллеры были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. За прошедшие месяцы следствие выполнило все положенные следственные действия, провело необходимые экспертизы. Теперь дело обвиняемых отправлено в суд для рассмотрения.

