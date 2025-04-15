В Новосибирске создателя канала «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

Создателю в социальной сети «группы смерти» под названием «Синий кит» назначили девять лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области.

Дело рассматривал Ленинский районный суд города Новосибирска. Он установил, что обвиняемый создал в соцсети группу, через которую побуждал людей совершать самоубийства.

«Приговором суда <...> признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило проект постановления, по которому граждане РФ смогут оформить самозапрет на приобретение сим-карт. Такое самоограничение поможет снизить число мошенничеств, а также повысит безопасность россиян.