Минцифры предложило разрешить россиянам самозапрет на оформление сим-карт

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили о том, что был опубликован проект постановления, который запрещает операторам связи выдавать сим-карты клиентам, если они сами запретили заключать договор на услуги мобильной связи. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Минцифры.

В документе прописан регламент уведомления клиента о наличии запрета. Это можно сделать в отделении оператора, в его мобильном приложении, отправив SMS или электронное письмо.

В Минцифры подчеркнули, что введение возможности самоограничения предоставляет эффективные инструменты для мониторинга сим-карт и обеспечения безопасности пользователей от потенциальных рисков и мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от разработчиков популярного в РФ мессенджера Telegram удалить два набора стикеров, которые запрещены на территории Российской Федерации. В противном случае создателям мессенджера грозит штраф в размере 4 млн руб.