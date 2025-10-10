В Новосибирске задержан водитель, в пьяном виде сбивший людей на остановке

В Новосибирске был задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сбил людей, стоявших на остановке общественного транспорта. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от региональной прокуратуры. Согласно ней в отношении мужчины, который в нетрезвом виде сел за руль и нарушил правила дорожного движения, уже возбуждено уголовное дело. Нарушитель во время перестроения на дороге не справился с управлением, врезался в ограждение и сбил шесть человек, которые стояли на остановке.

«Следователем МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя», — указали журналистам.

В результате водитель задержан, вскоре будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным медиков, среди пострадавших от действий задержанного один несовершеннолетний. Один раненый находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо в тяжелом.

Ранее уже сообщалось о ДТП в Новосибирске. 19-летний юноша сел за руль прокатного автомобиля, не имея законного удостоверения водителя.