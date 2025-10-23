В Новосибирске закрыли школьницу в подсобном помещении за предполагаемую кражу

Инцидент с незаконным лишением свободы десятилетней школьницы произошел в одном из магазинов Новосибирска. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, несовершеннолетнюю удерживали в помещении более пяти часов из-за предположительно украденной конфеты.

10-летняя ученица седьмой школы не вернулась домой после занятий, что заставило родителей обратиться за помощью. Как выяснилось позже, ребенок находилась в торговой точке, где сотрудники магазина заподозрили ее в краже конфеты.

По утверждению представителей магазина, девочка взяла товар, не оплатив его. В качестве меры воздействия ребенка поместили в подсобное помещение. Школьница пояснила, что не могла связаться с родными — у нее не было с собой телефона, а номер матери она не помнила наизусть.

Первоначальный вызов полиции не привел к приезду правоохранителей. Ситуация разрешилась только после того, как информация о пропаже ребенка распространилась в местных чатах и вызвала общественный резонанс. В настоящее время родители девочки подали официальное заявление в правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту.

