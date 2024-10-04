ФСБ: установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбам удалось установить лица, которые причастны к подготовке убийств офицеров командования ВСК России. Об этом он заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, которое проходит в Астане.

По словам Бортникова, содействие в установлении личностей оказал Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Также, добавил глава ФСБ, совместными усилиями РФ и Белоруссии удалось выявить деятельность проукраинских структур, которые вели активность на территории стран Европейского союза (ЕС).

Руководитель ФСБ также рассказал о сотрудничестве с другими странами СНГ. Бортников подчеркнул, что благодаря взаимодействию КНБ Казахстана спецслужбам удалось предотвратить распространение порядка 4 т наркотических веществ.

Ранее Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» намеренно вербовали среди таджиков.

3 октября стало известно, что ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Отмечалось, что лица работали в интересах украинских спецслужб на приграничье Литвы.