В Новосибирской области мужчина поджег дом с тремя женщинами и детьми внутри

В Новосибирской области местный житель попытался сжечь заживо трех женщин и троих детей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 56-летний житель Куйбышевского района поджег частный дом в одном из населенных пунктов региона. По предварительной информации, злоумышленник заблокировал единственный выход из жилого помещения, обрекая людей на верную гибель.

Правоохранительным органам удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

По предварительной версии, мужчина действовал из-за личных неприязненных отношений. Он преднамеренно поджег веранду, которая являлась единственным способом покинуть горящее здание, после чего скрылся с места происшествия, не оказывая помощи оказавшимся в ловушке людям.

Несмотря на критическую ситуацию, всем шестерым пострадавшим — трем женщинам и трем детям, чудом удалось самостоятельно выбраться из охваченного пламенем дома. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Одинцово задержали школьника, пытавшегося поджечь кинотеатр во время детского сеанса.