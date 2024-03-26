В Новосибирской области произошла массовая драка со стрельбой

В селе Каменка Новосибирского района правоохранителям пришлось выехать на массовую потасовку. Сразу десяток человек сошлись врукопашную, а некоторые из них начали стрелять из травматического оружия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление регионального управления МВД.

Сообщение в полицию поступило от жителей села Каменка. Там на парковке, возле микрорайона Олимпийской славы, произошла драка. По свидетельству местных, в ней приняли участие до десятка человек. Затем послышались выстрелы.

«Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили», - сообщили по этому поводу правоохранители.

На месте инцидента найдены стреляные гильзы, скорее всего от травматического оружия. Сотрудники полиции сейчас ведут опрос возможных очевидцев ЧП, осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства данного дела.

Ранее сообщалось, что драка со стрельбой произошла в Подмосковье. Она стала следствием дорожных разборок, которые возникли неподалеку от автосервиса. После этого полиция задержала четверых участников конфликта.