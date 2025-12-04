В Новосибирском районе подняли со дна озера автомобиль, в котором обнаружили погибшего
На территории Новосибирского района из озера Плес подняли легковой автомобиль с телом мужчины, которое, по предварительным данным, пролежало в воде около 13 лет. Об этом информирует издание ngs.ru.
Как сообщается, машина марки Toyota Corolla была обнаружена правоохранительными органами в водоеме, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества «Ивушка». Автомобиль находился в 30 метрах от береговой линии, лежа на крыше. При осмотре внутри транспортного средства на заднем сиденье был найден погибший.
В настоящее время автомобиль уже извлечен на поверхность. Следственные органы приступили к работе по установлению всех обстоятельств произошедшего и личности погибшего.
