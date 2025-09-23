В новосибирском зоопарке начался пожар

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило произошел пожар, сообщило в телеграм-канале управление МЧС России по региону.

Отмечается, что огонь охватил два здания. На месте чрезвычайное происшествие (ЧП) задействованы 30 специалистов и 10 единиц специальной техники.

Портал НГС опубликовал кадры, на которых запечатлен пожар, а также фотографию с масштабами возгорания. На них видно, что огонь охватил значительную часть территории зоопарка. По словам очевидцев, возгорание произошло в дальней части зоопарка.

Новосибирский зоопарк им. Шило представляет собой один из крупнейших зоопарков России, который занимает площадь 67 га. В нем содержатся более 12 тыс. животных. Также в зоопарке занимаются разведением кошачьих и куньих.

