В ОАЭ упал воздушный шар с туристами: два человека погибли

В Объединенных Арабских Эмиратах упал воздушный шар, который катал туристов. Два человека погибли. Две гражданки РФ получили ранения при ЧП. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Компания Rayna Tours устраивала часовые прогулки в небе ОАЭ на воздушном шаре. Во время очередной экскурсии, в которой приняли участие 12 человек, с самого начала все пошло не так. Сначала шар долго не хотел отрываться от земли. После взлета примерно через 40 минут шар сильно накренился, а затем и вовсе рухнул на землю. Корзина, в которой находились туристы, начала кувыркаться по грунту.

«Часть пассажиров во время падения, по словам очевидцев, выпала из корзины — у них оторвались ремни. Остальные туристы сильно ударились при приземлении, их накрыло куполом», — указал микроблог.

Двое иностранцев, мужчина и женщина, при падении погибли. Травмы получили две гражданки РФ, мама и дочка. Они отправлены в больницу с серьезными травмами.

Ранее в Альянсе турагентств России сообщили, что в Таиланде изменились правила въезда в страну. Виза по-прежнему не требуется при пребывании на тайской территории до 60 дней, зато за три дня до прибытия необходимо заполнить специальную форму. Ее могут заполнять как сами путешественники, так и турагентства.