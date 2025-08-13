В Обнинске произошла попытка сжечь синагогу

В ночь на среду, 13 августа, в городе Обнинск Калужской области пострадала синагога, ее забросали бутылками с горючей смесью. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы главного раввина России Берла Лазара.

«В ночь с 12 на 13 августа 2025 года в городе Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью», — указали журналистам.

В результате пострадал вход в здание. В пресс-службе также напомнили, что чуть более года назад эту же синагогу уже пытались поджечь. Тогда в синагоге выгорела внутренняя электростанция, и за это преступление было задержано двое подростков.

