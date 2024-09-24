В образцах отравившейся семьи под Красноярском обнаружили следы средства от насекомых
Фото: [Telegram-канал ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия]
В Назаровском районе Красноярского края в пробах отравившейся семьи, в которой погибли четверо детей, были найдены следы инсектицидного вещества. Об этом сообщил Главный следственный комитет СК РФ по краю и Хакасии.
«Результаты исследований выявили наличие вещества, содержащегося в инсектицидных средствах», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, это вещество является компонентом дихлофоса. Несмотря на присутствие дихлофоса в пробах, следствие продолжает рассматривать версию пищевого отравления семьи под Красноярском.
Ранее прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае.