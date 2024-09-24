Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае

Семья в Красноярском крае предположительно отравилась дихлофосом. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру региона. В ведомстве также пообещали проверить версию об отравлении продуктами собственного хозяйства.

По предварительным данным, основной версией отравления семьи в Красноярском крае является воздействие аэрозольного препарата от насекомых (дихлофоса). В день инцидента в доме, где проживала семья, проводилась обработка помещений. В тот момент дети гуляли на улице. Утром в субботу, 21 сентября, родители и четверо детей обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту.

Также известно, что накануне вся семья ужинала пельменями из магазина и курицей. Их экстренно госпитализировали, но четверо детей скончались в больнице. Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание. Для окончательного установления причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения из Москвы.

Ранее токсиколог Кутушов дал советы при отравлении химикатами. По словам эксперта, действовать нужно незамедлительно. Также можно прибегнуть к народному методу двух пальцев в рот. В любом случае, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.