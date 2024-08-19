В Общественной палате РФ предложили ввести школьные сим-карты для ограждения детей от нежелательного контента

Сегодня отечественные дети имеют практически неограниченный доступ к Сети. Ряд родителей на частном уровне пытаются контролировать пребывание своего ребенка в Интернете, тем не менее госмер по ограждению подрастающего поколения от нежелательного контента в России на данный момент нет. По словам руководителя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко, ограничить доступ детей к небезопасной информации во Всемирной паутине можно посредством внедрения специальных школьных сим-карт, что, кроме того, поможет решить проблему использования смартфонов на уроках и обеспечит детей бесплатными образовательными материалами. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что два года назад в указанной комиссии был разработан меморандум безопасности детей в сети Интернет, к которому присоединились влиятельные общероссийские организации, представляющие интересы родителей и семей с детьми. Там же изложены и предложения, касающиеся внедрения так называемых школьных сим-карт.

По мнению эксперта, не будет лишним и принятие решения кабмином и Банком России о выпуске специальных детских карт, транзакции по которым станут проходить под строгим контролем родителей.

Он подчеркнул, что указанные две инициативы в комплексе поспособствуют в значительной степени решению проблем, связанных с неограниченным доступом детей к деструктивному, мошенническому и противоправному контенту в сети Интернет.

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