«Сослать в Сибирь»: психолог рассказала, чем опасен для детей ролик с трусами Волочковой

В сети появилось очередное скандальное видео, на этот раз – с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. В кадр попали танцы звезд, во время которых актер стащил с подруги штаны и поцеловал ее трусы.

Как сообщает SHOT, ролик возмутил представителей общественности – прозвучали требования запретить шоу Волочковой, так как та подает плохой пример детям, в том числе, будущим балеринам.

Так ли это на самом деле, нам рассказала женский коуч и психолог Александра Метальникова.

«Понятие травмы очень переоценено в современной психологии. Не надо считать, что для ребенка что-то само по себе является травмой. Если вы считаете, что его что-то задело, то важно не пускаться в крики, полемику, осуждение и запреты. Можно требовать сослать всех в Сибирь, а можно поговорить с ребенком, помочь ему справиться со своими чувствами, понять вообще, что он увидел и как это воспринимает», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А по сравнению со многими другими видео, которые можно найти в интернете, ролик Волочковой и Джигурды тем более безобиден, считает психолог. Также она напомнила, что истериками и требованиями запретов некоторые подменяют живой контакт с ребенком.

«Гораздо лучше было бы, если бы на видео Волочкова посещала детский дом или спасала котиков. В прежние времена, наверное, ей бы объявили выговор, а потом бы начинали что-то более суровое делать. Но я не считаю, что это видео настолько ранит чувства детей. Все очень сильно зависит от конкретного ребенка и его отношений с родителями. Не могу сказать, что теперь надо запретить Волочкову и Джигурду — мы не можем оградить детей от всего», — подчеркнула Метальникова.

Психолог считает, что куда правильнее объяснить ребенку, как реагировать на подобные видео и что смотреть их не стоит в принципе.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Волочкова повторила опасный танец Бритни Спирс с ножами.