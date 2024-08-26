В Общественной палате РФ заявили, что убрать электросамокаты с дорог и тротуаров невозможно

По словам члена Общественной палаты РФ Андрея Максимова, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности уже никуда не денутся с улиц городов РФ, так как они удобны для граждан и являются новейшим способом передвижения. В связи с чем для решения проблем, возникающих вокруг СИМ, и снижения уровня недовольства пешеходов для этого вида транспорта потребуется разработать и уточнить целый свод правил. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что решение вопроса СИМ требует четкого понимания о том, какие правила следует установить для каждого типа таких транспортных средств. Например, СИМ можно поделить на две ключевые группы: быстрые, работающие на электродвигателе, и медленные, приводящиеся в движение мускульной силой человека. Так, в первом случае необходимо наличие средств защиты, ограничение скорости движения, движение на СИМ с двигателем при наличии водительских прав определенной категории.

По мнению эксперта, также необходимо создать определенную инфраструктуру в некоторых городах РФ для передвижения на электросамокатах, где это возможно, установить парковки для разных типов средств индивидуальной мобильности.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах.