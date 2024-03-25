В Одессе гремят взрывы от детонирующих боеприпасов после удара российских ракет

В Одессе продолжают греметь взрывы после прилета российских ракет, сообщают местные паблики.

Детонация боеприпасов продолжается, отмечают очевидцы. Это позволяет предположить, что российским ударом поражен склад с боекомплектами или система ПВО с запасом ракет.

Также говорится о взрывах в 15 км от Одессы — в Ильичевске.

Сегодня утром глава Одесса Геннадий Труханов сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры. В результате была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций водоканала. В Одессе ввели экстренные отключения света, отменили движение электротранспорта.