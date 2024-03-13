В Одессе звучала воздушная тревога и прогремели два взрыва

На территории Одессы звучали сигналы воздушной тревоги, после чего в городе были слышны взрывы. Об этом сообщила украинская пресса.

Сначала издание «Страна» заявило, что в Одессе раздался сильный взрыв. Журналисты не приводили никакой конкретики. Позже другое издание, «Зеркало недели», указало на повторный взрыв, который был слышен многим местным жителям. И снова не было приведено, в каком районе и что именно взрывалось.

Одесса и Одесская область регулярно попадают под удары российской армии. Подобные налеты начались всего через 2 дня после того, как на Крымском мосту была совершена попытка теракта. Целью для российских военных становятся топливно-энергетические объекты, различная инфраструктура, промышленные предприятия и оборонное производство, центры принятия решений.

Ранее в Одесской области был выведен из строя некий инфраструктурный объект. Это признало украинское оперативное командование «Юг».