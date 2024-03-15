В Одессе сообщают о гибели высших полицейских чинов после российских ракетных ударов

В результате российских ракетных ударов по Одессе погибли несколько высокопоставленных украинских полицейских, сообщают местные паблики.

В результате российских ракетных ударов по Одессе погибли несколько высокопоставленных украинских полицейских, сообщают местные паблики.

Среди погибших называют бывшего зама ГУНП, командира батальона «Цунами» Александра Гостищева, бывшего заместителя городского головы Сергея Тетюхина, начальника управления превентивной деятельности по Одесской области Дмитрия Абраменко.

Паблик «Типичная Одесса» отмечает, что сегодняшние прилеты были по базам отдыха в прибрежной зоне, которые в настоящее время практически полностью заселены «вояками».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что продолжение конфликта обернется для Украины потерей Одессы и Харькова.