Друг Андрея Панина спустя ровно 12 лет назвал убийц актера

В марте 2013 года, 6 числа, в Москве произошло трагическое событие — был обнаружен мертвым известный актёр Андрей Панин. По словам его товарища Геннадия Русина, в этом могли быть замешаны деловые партнеры Панина из одесской преступной группировки. Русин предоставил доказательства этой версии. Об этом пишет издание aif.ru.

«Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано», — заявил друг актера.

Коллеги Андрея Панина предложили ему принять участие в перспективном проекте, в который он вложил несколько сотен тысяч долларов. Однако ожидаемая прибыль так и не была получена, что вызвало у актёра недовольство. По одной из версий, после этого деловые партнёры прибыли в Москву, чтобы оказать давление на Андрея Панина, но ситуация вышла из-под контроля — актер был убит.

Русин подчеркнул, что в Российской Федерации эти люди остаются в безопасности и вряд ли будут выданы полиции.

Тело актера Андрея Панина было найдено в его квартире на Балаклавском проспекте в Москве через сутки после смерти, 7 марта 2013 года. По версии экспертов, актёр упал с высоты собственного роста, но травмы на теле погибшего не укладывались в эту версию.

Лицо мужчины было обезображено, правый глаз сильно пострадал от гематомы. На фалангах пальцев были обнаружены ссадины, коленные суставы были покрыты синяками, а в ранах нашли осколки стекла.

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное производство в связи с гибелью Панина по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего. Преступники не были установлены. В 2015 году расследование было закрыто.

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