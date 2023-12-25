В Одесской области на фоне воющих сирен прогремели взрывы

Вечером понедельника, 25 декабря, в Одесской области на Украине прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает сайт Klymenko.Time.

По данным издания, в указанном регионе ранее уже объявлялась воздушная тревога, а после жители сообщили и о громких звуках взрывов. Пока, на данный момент, более подробности информации нет.

Известно, что сирены в Одесской области завыли еще в 19:44, и до сих пор тревога звучит, гласят онлайн-данные Минцифры Украины.