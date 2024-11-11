В Подмосковье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. метров
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В Московской области загорелся склад площадью 1,2 тыс. кв. метров.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Инцидент произошел в селе Ям городского округа Домодедово.
Информация о пожаре поступила в экстренные службы, после чего на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Борьбу с огнем вели 23 специалиста. Также к тушению пожара привлекли пять единиц техники.
Пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что причиной взрыва в доме на севере Москвы мог быть не бытовой газ.