В Подмосковье потушили пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв. метров

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в селе Ям городского округа Домодедово.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы, после чего на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Борьбу с огнем вели 23 специалиста. Также к тушению пожара привлекли пять единиц техники.

Пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что причиной взрыва в доме на севере Москвы мог быть не бытовой газ.