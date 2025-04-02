В одной из пятиэтажек Махачкалы произошел пожар

В Махачкале в пятиэтажном жилом здании начался пожар, который охватил 400 кв. м. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от городской администрации.

ЧП произошло в махачкалинской пятиэтажке, которая находится на улице Гагарина. У дома загорелась кровля. По имеющимся сведениям, это случилось из-за замыкания электропроводки.

«Площадь пожара — 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — указали журналистам в мэрии.

Отсутствие пострадавших подтвердили еще в двух республиканских ведомствах, в Министерстве здравоохранения и МЧС.

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