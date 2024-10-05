В одном из кафе северной столицы местный чиновник попался на крупной взятке

В одном из кафе северной столицы сотрудниками правоохранительных органов задержан зампред петербургского Комитета по инвестициям Максим Шарипов за взятку суммой более 20 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый получил свыше 20 млн рублей за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов. Кроме того, средства были переданы Шарипову через посредника.

Позже чиновник планировал заменить один из участков на два других и потребовал доплатить еще 2,5 млн рублей, однако это послужило поводом написания заявления на него в органы правопорядка.

Так, вчера в одном из кафе петербургский чиновник получил от посредника полтора миллиона рублей, тем не менее сумма частично состояла из муляжа, и в этот момент он был задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-советник главы Дагестана получил десять лет колонии за взятку в 23 млн рублей.