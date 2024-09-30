Экс-советник главы Дагестана получил 10 лет колонии за взятку в 23 млн руб.

Бывший экс-советник руководителя Дагестана Осман Махачев приговорен к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 115 млн рубл. и подвергся конфискации имущества за взятку в 23 млн руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, опубликованные в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

По данным СМИ, под уголовное дело чиновник попал в 2019 году. Следствием было доказано, что за 23 млн руб. фигурант обещал помочь назначить человека на должность главы Докузпаринского района Дагестана. От правосудия злоумышленник пытался скрыться в Германии, но в январе 2024 года был экстрадирован на родину.

Осман Махачев являлся советником экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который стоял во главе республики с 1 января 2014-го по 3 октября 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что по подозрению в получении взятки правоохранительными органами был задержан один из бывших чиновников мэрии Перми. По версии следствия, свои услуги фигурант оценил не в рублях, а в квадратных метрах.