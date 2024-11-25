В одном из районов Смоленской области ввели режим ЧС

Массовое отключение электроэнергии произошло в Гагаринском районе Смоленской области. Из-за этого там был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Владимир Грунин в своем телеграм-канале.

Режим ЧС в Гагаринском районе ввели сегодня, 25 ноября, в 11.00.

«Причиной введения режима являются погодные условия, повлекшие за собой массовые отключения электричества в жилых домах, на предприятиях и социальных объектах», — указал губернатор.

Он добавил, что на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток» был создан пункт временного размещения граждан. Грунин также попросил всех жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие, а также помогать друг другу. Власти уже предпринимают все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию, для этого задействованы большие силы и ресурсы.

Ранее депутат Госдумы Бессараб заявила, что режим чрезвычайной ситуации становится уважительной причиной при невыходе человека на работу, точно такой же, как и болезнь. При этом сотруднику стоит предупредить своего работодателя о причинах своего отсутствия.