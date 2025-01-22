В одном из санаториев Набережных Челнов произошел пожар

В санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах произошел пожар. Возгорание началось на третьем этаже второго корпуса, передает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По информации экстренных служб, более 60 человек пришлось эвакуировать. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Отмечается, что пожарные команды оперативно отреагировали на вызов. В 8:00 мск огнеборцам удалось локализовать пожар, а уже к 8:15 — ликвидировать. Всего к тушению огня привлекались 38 человек и 12 единиц техники.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что количество жертв пожара на курорте в провинции Болу возросло до 76. По его словам, по факту случившегося проводится расследование, в рамках которого уже задержали 10 человек.