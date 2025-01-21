Количество жертв пожара на турецком курорте выросло почти до 80 человек

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о гибели части пострадавших при пожаре в отеле на горном курорте. По его данным, число жертв выросло еще на десять человек.

Было известно о 66 погибших и более 50 пострадавших в ходе пожара на курорте в Турции. Однако по обновленным данным ведомства, среди жертв появились еще десять человек. Таким образом, количество скончавшихся при ЧП достигло 76.

Али Ерликая уточнил, что после смертельного происшествия начали расследование, в рамках которого задержали девять человек. С ними ведут следственные действия, включая допросы и проверку документов.

Напомним, что по предварительной версии, опубликованной в Ekol TV, отель обладал старой деревянной конструкцией, что позволило огню быстрее распространяться по зданию. Сама гостиница была построена еще в 1974 году и всегда привлекала большое количество местных и туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции объявили день национального траура на фоне трагедии на курорте в провинции Болу.