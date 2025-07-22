В офис телеграм-канала Baza пришли с обысками

Полицейские пришли домой к главреду телеграм-канала Baza Глебу Трифонову, а вслед за этим стали проводить обыски в офисе издания. Об этом сообщила сама Baza.

По утверждению телеграм-канала, в офис этого издания пришла полиция с обыском. До этого ОМОН и полицейские появились в квартире у Глеба Трифонова, главного редактора «Базы».

«Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — указал микроблог.

После того, как полицейские начали проводить свои мероприятия в офисе, его работники также перестали выходить на связь. С чем связан визит правоохранителей, пока неизвестно. Авторы поста допустили, что это может быть связано с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.

Ранее сообщалось, что у вице-губернатора Брянской области Симоненко проводит обыски ФСБ. Самому Симоненко еще не присвоен какой-либо процессуальный статус. Уголовное дело связано с возведением фортификационных сооружений в приграничье. Обыски проходят как на рабочем месте, так и дома у заместителя главы региона.