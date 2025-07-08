Российские ВКС резко активизировали системные атаки на Территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК) Украины, ответственные за воинский учет и мобилизацию. Как пояснил генерал-майор, глава «Офицеров России» Сергей Липовой, такая тактика имеет четкое военное обоснование. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ТЦК — это законные цели, поскольку центры приравнены к военным объектам (полигонам, учебным лагерям) и включены в «каталог первостепенных целей» для уничтожения. При этом удары наносятся по выявленным разведкой местам скопления «живой силы противника» с целью «обезвредить и обезглавить» пополнения для ВСУ перед их отправкой на фронт. К тому же это расценивается как мера по дезорганизации процесса призыва и замены потерь украинской армии.

Эксперт добавил, что уничтожение ТЦК приведет к затруднению киевских властей в плане комплектования воинских частей, разрушения инфраструктуры мобилизации, деморализации призывников. А для российской армии положительная сторона операции в том, что появится ослабление давления на фронте за счет снижения потока обученных резервов противника на передовую.

По мнению генерала, уничтожение ТЦК — логичное и предсказуемое развитие боевых действий. Это последовательная реализация стратегии по нейтрализации военного потенциала противника путем лишения его ресурса — подготовленного личного состава. Атаки на центры мобилизации напрямую влияют на способность ВСУ восполнять потери и удерживать линию фронта.

Ранее политолог Рожин заявил, что украинцы рады атаке ТЦК российскими войсками.