В Омске пожарные потушили загоревшиеся цистерны с нефтепродуктами

В Омске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение емкостей с нефтепродуктами, сообщили в МЧС России.

Площадь пожара составила 1000 кв. м. К тушению были привлечены два пожарных поезда, 15 единиц техники и 58 специалистов.

Загорелись три емкости с нефтепродуктами.

По данным источника РИА Новости, причиной пожара стало короткое замыкание насоса, перегонявшего растворитель из цистерны в бочку.

Ранее пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что сегодня прогнозируется третий класс пожарной опасности на большей части территории региона.