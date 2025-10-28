В Омске задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма в соцсетях

В Омске 28-летний мужчина задержан за то, что в социальных сетях оправдывал действия украинских военных, устраивающих террористические налеты БПЛА. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Ириной Руснак, официальным представителем Федеральной службы безопасности в Омской области.

«Задержан 28-летний житель г. Омска, причастный к публичному оправданию терроризма. Установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, открыто выражал антироссийские взгляды», — указала она.

Руснак добавила, что задержанный размещал комментарии, оправдывающие террористические удары ВСУ по российской территории с помощью беспилотников. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городе Ейске сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, который разместил в социальных сетях фотографии с изображением на своем теле татуировок с запрещенной символикой. По итогам рассмотрения дела судом ему было назначено наказание в виде штрафа.