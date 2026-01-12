В Омске задержаны трое мужчин, спаливших банный комплекс

В Омске полиция задержала трех подозреваемых в умышленном поджоге банного комплекса. Как сообщили «Ленте.ру» в областном управлении МВД, мотивом преступления стала банальная личная неприязнь к собственнику здания. Правоохранители также предоставили видеозапись, на которой четко зафиксирован момент совершения преступления.

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. По версии следствия, организованная группа из трех человек действовала по предварительному сговору. Один из них, одетый в черную одежду и балаклаву, проник на территорию банного комплекса с канистрой, содержащей легковоспламеняющуюся жидкость. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как злоумышленник обливает стены помещения из канистры, после чего поджигает жидкость. В результате огонь мгновенно охватил здание.

Двое других участников группы, по данным МВД, находились снаружи, обеспечивая прикрытие и помощь в побеге с места преступления. К счастью, в момент поджога в помещениях банного комплекса никого не было, что позволило избежать человеческих жертв.

В настоящее время в отношении всех троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Следствие устанавливает все детали и обстоятельства произошедшего.