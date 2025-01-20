В Омске загорелся нефтехимический завод «Полиом»

На омском нефтехимическом предприятии «Полиом» произошел пожар, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей оперативных служб. По ней на заводе «Полиом» загорелась секция подготовки триэтилалюминия.

«Открытое горение. Службы занимаются тушением», — указали журналистам.

По имеющимся данным, в тушении пожара задействовано 18 человек, их усилия поддержаны пятью единицами техники. При этом пострадал один из рабочих. Он получил ожоги второй степени, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что на окраине Калуги вспыхнул пожар. На территорию предприятия упали обломки сбитого украинского беспилотника, они спровоцировали возгорание, которое быстро потушили. Во время инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.