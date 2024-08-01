В Омске загорелся нефтезавод

Отмечается, что в тушении пожара задействованы сотрудники предприятия и специалисты МЧС.

«В Нефтяниках действительно происходит пожар на территории одного из предприятий. В данный момент задействованы силы этого предприятия и силы МЧС», — сообщили в ведомстве.

По информации РИА Новости, огонь возник в помещении насосной станции. Пожар вечером, 1 августа, охватил площадь в 300 квадратных метров.

На данный момент возгорание локализовали. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Также не поступала информация о жертвах.

Утром первого августа в Нижнем Тагиле произошла трагедия. Там, по предварительной информации, в результате взрыва газа, обрушилось два подъезда многоквартирного дома. Известно о нескольких погибших. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и врачи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали порядка пятидесяти лесных пожаров ликвидировали с начала сезона.