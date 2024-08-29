В Омской области объявили режим ЧС из-за непогоды

Всему виной обильные осадки. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Виталий Хоценко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Из-за осадков, которые значительно сместили сроки уборочной кампании, власти Омской области были вынуждены ввести режим ЧС. Данное решение позволит местным аграриям получить необходимые страховые выплаты для компенсации нанесенного ущерба.

Также губернатор Хоценко заявил о том, что в регионе от природных катаклизмов застраховано около 946 тыс. га посевных площадей. Несмотря на сложные погодные условия, сельхозпроизводители делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить уборку урожая.

Ранее синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на выходных. По словам эксперта, они обещают быть довольно жаркими и без осадков.