В ООН признали жестокие пытки российских военных со стороны ВСУ

Организация Объединенных Наций (ООН) опросила 25 российских военных и выяснила, что только один из них не подвергался пыткам и давлению в плену на Украине.

Опрос проводился с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, следует из отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). По результатам общения с 25 солдатами ВС России стало известно, что все кроме одного человека подвергались пыткам, давлению и других актам жестокости со стороны ВС Украины.

Сайт aif.ru со ссылкой на отчет уточняет, что речь про военных ВС РФ, которые удерживаются в украинских учреждениях. В том числе речь про открытый лагерь «Захид-4» во Львове. Практически все пленные заявили, что становились жертвами пыток или жестокого обращения. Кроме того, 14 из опрошенных подвергались сексуальному насилию.

Ранее сообщалось, что украинского командира задержали за издевательства над военными.