Командира бригады ВСУ задержали за издевательства над военными

Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании Олега Побережнюка, командира 211-й понтонно-мостовой бригады, в рамках расследования дела о жестоком обращении с военнослужащими.

По информации, опубликованной в «Российской газете», ссылаясь на заявление Государственной службы безопасности Украины, стало известно, что он был задержан в Тернополе и затем доставлен в Киев.

«С февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения с бойцами со стороны подчинённого ему офицера, однако не реагировал на это», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские военнослужащие подвергались вымогательству и суровым штрафам за различные проступки. Например, за употребление алкоголя им приходилось платить от 5 до 20 тысяч гривен. Тех, кто отказывался платить, избивали и оскорбляли.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пытались отобрать детей у мирных жителей Селидово.