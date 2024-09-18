В ООН резко осудили массовые взрывы в Ливане

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал подрывы пейджеров в Ливане и Сирии. Он назвал это жестким нарушением международного гуманитарного права и прав человека, пишет РИА Новости.

По словам Тюрка, произошедшее в Ливане можно расценить как чудовищное и шокирующее происшествие, нарушающее все нормы международного права. Огромный урон по тысячам людей, включая военных и гражданских лиц, недопустимо. До этого не было никакой информации о том, у кого именно поражающие устройства.

Напомним, в Ливане произошла детонация пейджеров. Пострадали не менее 2,8 тысячи человек, жертв 12, но цифра может обновиться. «Хезболлах» возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Россия осудила происшествие. Мария Захарова назвала нападение способом разжечь конфликт на Ближнем Востоке с новой силой.

Ранее сообщалось, что Иран ответит Израилю войной на взрывы пейджеров «Хезболлы».