ООН: удары по лагерю беженцев в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению

В ООН заявили о том. что жесткий обстрел лагеря беженцев в секторе Газа может быть приравнен к военному преступлению. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на управление верховного комиссара организации 1 ноября.

Напомним, что в результате инцидента тогда погибли не меньше 400 человек, среди которых абсолютное большинство гражданские лица. Согласно данным, в результате большого числа жертв в лагере Джебалия у ООН есть опасения, что данные нападения Израиля непропорциональны, и их можно прировнять к военным преступлениям.

Ранее также сообщалось, что Израиль атаковал лагерь с беженцами в попытке ликвидировать командира ХАМАС.