В Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после того, автобус с пассажирами съехал в кювет
Уголовное дело возбудили после аварии с участием автобуса в Орехово-Зуево
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Орехово-Зуевском городском округе было возбуждено уголовное дело после дорожной аварии с участием рейсового автобуса, рассказали в ГСУ СК РФ по региону. В ДТП пострадали пассажиры транспортного средства.
Авария произошла в утренние часы 21 января. По дороге «МБК — Анциферово — Давыдово» следовал автобус с пассажирами. В какой-то водитель машины потерял управление, и автобус съехал в кювет.
В результате травмы получили водитель и пассажиры автобуса. Точное количество пострадавших в ведомстве не уточнили.
Ранее в ГУ МВД РФ по региону сообщили, что в аварии травмы получили пять человек. По факту случившегося проводится проверка.