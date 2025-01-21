В Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после того, автобус с пассажирами съехал в кювет

В Орехово-Зуевском городском округе было возбуждено уголовное дело после дорожной аварии с участием рейсового автобуса, рассказали в ГСУ СК РФ по региону. В ДТП пострадали пассажиры транспортного средства.

Авария произошла в утренние часы 21 января. По дороге «МБК — Анциферово — Давыдово» следовал автобус с пассажирами. В какой-то водитель машины потерял управление, и автобус съехал в кювет.

В результате травмы получили водитель и пассажиры автобуса. Точное количество пострадавших в ведомстве не уточнили.

Ранее в ГУ МВД РФ по региону сообщили, что в аварии травмы получили пять человек. По факту случившегося проводится проверка.