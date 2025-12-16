В Оренбурге вынесен суровый приговор за подготовку терактов на инфраструктуре

Оренбургский суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в совершении диверсии и подготовке к новым акциям на объектах критической инфраструктуры. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие и подтвердил суд, весной этого года обвиняемый через один из популярных мессенджеров вступил в сговор с неизвестными лицами. За денежное вознаграждение он согласился выполнить ряд диверсионных заданий, направленных на подрыв транспортной и коммуникационной систем.

Первым делом он осуществил поджог батарейного шкафа на железной дороге, что квалифицировано как совершенная диверсия. После этого злоумышленник продолжил активность: он провел разведку местности с целью выявления и последующего уничтожения базовых станций крупного сотового оператора. Эти действия суд расценил как приготовление к новой диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело рассматривалось по двум статьям УК РФ: 281 и 30, 281. Общая суммарная строгость наказания составила 13 лет колонии. Информацию о приговоре подтвердили в прокуратуре Оренбургской области.

