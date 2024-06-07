В Орловской области произошел пожар из-за самогонного аппарата

В городе Ливны Орловской области произошел пожар в квартире двухэтажного здания, сообщили в МЧС России.

Пожарные вынесли из огня хозяйку квартиры и передали медикам. Также из подъезда эвакуировали еще 23 жильца.

11 специалистов МЧС при привлечении трех единиц техники ликвидировали возгорание на площади 30 кв. м.

Все детали произошедшего еще предстоит установить экспертам. Предварительно, пожар начался из-за самогонного аппарата.

Ранее сотрудники МЧС Московской области ликвидировали пожар в нежилом доме в Егорьевске.