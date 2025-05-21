В Орловской области сбили 37 украинских беспилотников

В Орловской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 11 украинских беспилотников. Губернатор области Андрей Клычков проинформировал об этом в своем телеграм-канале. По предварительным данным, обошлось без разрушений и жертв.

Клычков также отметил, что на данный момент нет информации о каких-либо повреждениях или раненых. На местах падения БПЛА проводятся необходимые оперативные мероприятия и проверки. Позднее глава региона сообщил о перехвате еще 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией области.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 15 вражеских беспилотников над тремя регионами РФ.