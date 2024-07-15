В Орловской области сбитый украинский дрон упал на нефтебазу

Сбитый средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинский БПЛА упал на территорию нефтебазы в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что повреждения незначительного характера получила емкость размером 1000 кубических метров, где хранится нефть. Пострадавших нет.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел в 05:11 утра. Беспилотник упал на территории Орловской нефтеперерабатывающей компании «Черное золото» в поселке Малая Саханка.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку вражеских БПЛА на территории Орловской, Брянской и Курской областей. Оборонное ведомство уточнило, что всего 15 июля было перехвачено шесть дронов.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ. Чаще всего украинские вооруженные формирования используют беспилотники. В таких регионах как Брянская, Белгородская и Курская области, а также в Крыму и Севастополе, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что перед въездом на Крымский мост образовалась очередь из автомобилей.